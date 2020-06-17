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    Відставка Авакова: комітет Ради підтримав постанову про звільнення міністра

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    Арсен&nbsp;<span>Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років</span> - Відставка Авакова: комітет Ради підтримав постанову про звільнення міністра
    Арсен Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років

    Тепер парламент розгляне питання про відставку Авакова

    Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Про це в середу, 17 червня, поінформувала пресслужба партії «Голос» у Твіттері.

    «Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову Голосу у порядок денний сесії», – йдеться у повідомленні.

    Наразі постанова №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ має статус «надано на ознайомлення».

    Нагадаємо, колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе переконана, що Зеленський відповідатиме за дії Авакова. Ніхто «сухим з води не вийде».

    Нагадаємо, 6 червня президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку

    Президент сказав, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи, зокрема, розслідування вбивства Павла Шеремета.

    5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

    У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

    Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.

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