Відставка Авакова: комітет Ради підтримав постанову про звільнення міністра



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Арсен Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років

Тепер парламент розгляне питання про відставку Авакова

Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це в середу, 17 червня, поінформувала пресслужба партії «Голос» у Твіттері.

«Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову Голосу у порядок денний сесії», – йдеться у повідомленні.

Наразі постанова №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ має статус «надано на ознайомлення».

Нагадаємо, колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе переконана, що Зеленський відповідатиме за дії Авакова. Ніхто «сухим з води не вийде».

Нагадаємо, 6 червня президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку

Президент сказав, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи, зокрема, розслідування вбивства Павла Шеремета.

5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.