У МВС прокоментували появу патрулів «нацдружин»

За словами радника, дружини користуються тими ж правами і обов’язками, які має будь-який інший громадянин

Законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону. Однак такі дії повинні бути скоординованими із правоохоронцями. [READ_MORE] Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає «Громадське



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Фото: «Главком» / Станіслав Груздєв

За словами радника, дружини користуються тими ж правами і обов’язками, які має будь-який інший громадянин

Законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону. Однак такі дії повинні бути скоординованими із правоохоронцями.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає «Громадське радіо».

«Члени цих організацій мають право здійснювати охорону громадського порядку спільно із співробітниками Національної поліції або Національної гвардії. Те, що зараз з’являються організації, які хочуть включитися у цей процес, це абсолютно законно, вони мають право, але разом з представниками Національної поліції відповідно до того, що вони домовляються як, яким чином, у який спосіб і де саме вони будуть здійснювати таке, наприклад, патрулювання на вулицях, чи чергування», - пояснив він.

За словами радника, дружини користуються тими ж правами і обов’язками, які має будь-який інший громадянин.

Варченко наголосив, що всі мають право спостерігати над дотриманням законності з боку інших людей. Однак громадяни не можуть виконати значну кількість функцій, на які мають право лише поліцейські.

«Ми б дуже радили всім громадянам, які хочуть використовувати, наприклад, спецзасоби, чи здійснювати повноцінну роботу з охорони громадського порядку, включатися до роботи таких організацій, які офіційно діють спільно з Національною поліцією», - розповів радник очільника МВС.

Однак громадяни без поліцейських повноважень не мають права вимагати документів у інших громадян.

«Для того, щоб повноцінно мати можливість охороняти громадський порядок, то треба працювати спільно із співробітниками Національної поліції, які мають у своїх повноваженнях таке, як можливість перевірити документи у громадянина, чи можливо, зробити огляд речей, чи можливість зупинити автотранспорт», - наголосив радник.

Він додав, що у разі порушення закону, кожен громадянин має право та деколи зобов’язаний на нього відреагувати.

«Коли інший громадянин здійснює конкретне правопорушення громадського порядку, тоді можна припиняти це порушення, але викликати поліцію і спільно із поліцією вже тоді допрацьовувати ситуацію», - пояснив Варченко.

Як відомо, у столиці партія «Національний корпус» влаштувала присягу представників так званих «Національних дружин».