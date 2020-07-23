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    Думки вголос

    Російська війна з правдою: вирок досліднику Сандармоху

    • Дмитро Кулеба

      Голова МЗС

    • Розсилка
    У Сандармоху було знищено багатьох представників української інтелігенції - Російська війна з правдою: вирок досліднику Сандармоху
    У Сандармоху було знищено багатьох представників української інтелігенції

    Три з половиною роки російська держава воювала із 64-річним істориком Юрієм Дмитрієвим

    Сьогодні був оголошений вирок: 3,5 роки позбавлення волі у колонії.

    Це була б війна суто з правдою російської історії, але Юрій Дмитрієв досліджував сталінський Великий терор і відкрив світові страшну таємницю Сандармоху. Урочища, в якому за наказом Сталіна протягом лише одного тижня восени 1937 року знищили тисячі політв’язнів. Серед них були сотні українців. Там скосили наших найкращих, українське Розстріляне відродження: Валер’яна Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших.

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    Дослідника цих подій російська влада звинуватила у педофілії / DW

    Тому цей вирок безпосередньо стосується і нас - це війна з правдою про історію України у складі СРСР.

    Юрій Дмитрієв є жертвою прагнення російської держави затоптати історичну пам’ять і тих, хто її береже.

    Результат буде протилежним. Ще більше людей захочуть довідатися правду. І не лише про Дмитрієва, а й про те, що він знайшов у землі та в архівах.

    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія війна держава СРСР вирок влада
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