У МЗС України пояснили своє повідомлення про двох прем'єрів у Молдові



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Міністерство закордонних справ України

У МЗС визнали, що «два прем'єри - це забагато»

Два прем'єр-міністри у Молдові - це забагато, але зараз важливіше знайти збалансоване рішення.

Так заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував заяву українського МЗС про двох прем'єрів в Молдові.

«Два прем'єри - це, як правило, забагато. І писати про обох в одному повідомленні - не щоденне діло. Але набагато важливіше знайти збалансоване політичне і юридичне рішення. І ставки тут набагато вищі, ніж багато хто вважає. Саме тому ми першими почали інтенсивний діалог, і заочний, і очний, з усіма ключовими гравцями. Для цього важлива не зміна табличок, а довірлива взаємодія. Або ми втрачаємо ініціативу, або діємо вже. Ми - діємо!» – написав Боднар на своїй сторінці в Facebook.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України одночасно назвали прем'єр-міністрами колишнього главу уряду Молдови Павла Філіпа, і керівницю нового уряду Майю Санду. При цьому в повідомленні МЗС не повідомляли, кого з прем'єрів Україна визнає чинним главою уряду.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України вважає, що політичне ослаблення Кишинева може створити основу для поширення російського гібридного впливу, що може в майбутньому становити небезпеку для півдня України.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.