У МЗС України прокоментували ситуацію щодо Єрусалима

У МЗС наголосили, що світова спільнота має зосередити всі зусилля для запобігання насильства

Україна наголосила на необхідності виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та дотримання норм міжнародного права. Про це йдеться у коментарів МЗС України. [READ_MORE] «Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та необхідність виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима»,



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У МЗС наголосили, що світова спільнота має зосередити всі зусилля для запобігання насильства

Україна наголосила на необхідності виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та дотримання норм міжнародного права. Про це йдеться у коментарів МЗС України.

«Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та необхідність виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима», - сказано у коментарі.

У МЗС наголосили, що світова спільнота має зосередити всі зусилля для запобігання насильства.

«Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках РБ ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду почати підготовку до переносу туди посольства, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН вирішила провести засідання в п’ятницю для обговорення ситуації.