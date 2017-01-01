Президент Чехії підтримав Трампа щодо перенесення посольства США в Ізраїлі

Земан також буде пропонувати перенести посольство Чехії до Єрусалиму

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував рішення президента США Дональда Трампа про перенесення американського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомляє Reuters. «Трамп цим рішенням виконав одну зі своїх передвиборних обіцянок. Від цієї звістки у мене велика радість. Адже я сам під час відвідин Ізраїлю



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Мілош Земан

Земан також буде пропонувати перенести посольство Чехії до Єрусалиму

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував рішення президента США Дональда Трампа про перенесення американського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про це повідомляє Reuters.

«Трамп цим рішенням виконав одну зі своїх передвиборних обіцянок. Від цієї звістки у мене велика радість. Адже я сам під час відвідин Ізраїлю чотири роки тому пропонував перенести посольство Чехії до Єрусалиму. Якби так сталося, ми були би на цьому шляху першими. Ну а тепер, раніше чи пізніше, мабуть, будемо слідувати за США», — сказав Земан.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що питання про статус Єрусалиму має бути вирішене з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.