Президент Чехії підтримав Трампа щодо перенесення посольства США в Ізраїлі
- Сьогодні, 07:58
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Земан також буде пропонувати перенести посольство Чехії до Єрусалиму
Президент Чехії Мілош Земан прокоментував рішення президента США Дональда Трампа про перенесення американського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.
Про це повідомляє Reuters.
«Трамп цим рішенням виконав одну зі своїх передвиборних обіцянок. Від цієї звістки у мене велика радість. Адже я сам під час відвідин Ізраїлю чотири роки тому пропонував перенести посольство Чехії до Єрусалиму. Якби так сталося, ми були би на цьому шляху першими. Ну а тепер, раніше чи пізніше, мабуть, будемо слідувати за США», — сказав Земан.
Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що питання про статус Єрусалиму має бути вирішене з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін.
Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.
Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.
Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».
Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.
ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.