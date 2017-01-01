Українцям радять утриматися від поїздок до Єрусалима

В Єрусалимі почалися сутички на демонстраціях палестинців проти рішення США визнати місто столицею Ізраїлю

Посольство України в Ізраїлі рекомендувало українцям утриматися від відвідування Західного берега і Східного Єрусалима. «У зв’язку з рішенням президента США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та про переведення посольства США до Єрусалима існує ймовірність загостренням безпекової ситуації на Західному березі та у Східному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сутички на Західному березі, 7 грудня

В Єрусалимі почалися сутички на демонстраціях палестинців проти рішення США визнати місто столицею Ізраїлю

Посольство України в Ізраїлі рекомендувало українцям утриматися від відвідування Західного берега і Східного Єрусалима.

«У зв’язку з рішенням президента США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та про переведення посольства США до Єрусалима існує ймовірність загостренням безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі через терористичні погрози», – мовиться у повідомленні посольства.

В Єрусалимі почалися сутички на демонстраціях палестинців проти рішення США визнати місто столицею Ізраїлю. Сутички сталися також в інших населених пунктах на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Варто зазначити, що перенесення посольства було одним з пунктів передвиборної програми Трампа, незважаючи на те, що подібні наміри раніше зазнавали різкої критики з боку арабських держав.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Джерело: Радіо Свобода