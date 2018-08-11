У НАБУ похизувались сумами збитків, які корупціонери «поклялись» повернути державі



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На сьогодні визнано недійсними 79 угод на загальну суму понад 730 млн грн — звіт НАБУ

Впродовж першого півріччя 2018 року в чотирьох кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ, особи, викриті на корупції, вирішили добровільно відшкодувати заподіяну шкоду. Про це йдеться у звіті НАБУ.

Так, приміром, у квітні цього року екс-заступник ДП «Адміністрація морських портів України» визнав свою провину і в повній мірі відшкодував держпідприємству завдані його діями збитки в розмірі 734 тис. грн.

До аналогічних дій вдалось й одне з приватних підприємств після того, як детективи НАБУ встановили факти залучення цього суб’єкта господарювання до корупційної схеми, що діяла впродовж 2017-2018 рр. на одному з держпідприємств. Оцінивши перспективи подальшого розслідування, підприємці повернули на рахунки держпідприємства 73 млн грн.

Впродовж звітного періоду зусиллями детективів НАБУ вдалося повернути АК «Харківобленерго» 33,2 млн грн, які вивели через схему переуступлення права вимоги низці комерційних компаній.

Впродовж першого півріччя 2018 року визнано недійсними 79 угод на загальну суму понад 730 млн грн — рішення суду набули законної сили. На підставі цих рішень держкомпанії можуть ініціювати стягнення коштів. Наприклад, у квітні 2018 року з таким позовом про стягнення 92 млн грн з ТОВ «Воленс Трейд» (правонаступника ТОВ «Вог Аеро Джет») до Господарського суду м. Києва звернулось ПАТ «Укрзалізниця». Державний перевізник заявив про свої законні вимоги після того, як Верховний Суд зважив аргументи НАБУ і визнав недійсною згадану угоду.

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