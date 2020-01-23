  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У НАБУ заявили про розкриття злочинної схеми на 54 млн гривень: вручено шість підозр

    • Розсилка
    У НАБУ заявили про розкриття злочинної схеми на 54 млн гривень: вручено шість підозр
    Ілюстративне фото

    Підозрювані упродовж 2013-2016 рр. організували схему з використанням механізму звернення до Суду з прав людини: ввели в оману євроінституцію, не поінформувавши про всі обставин спірних правовідносин

    У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розкрили схему, за якою з бюджету викрали понад 54 млн гривень. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

    Підозри у справі вручили таким особам:

    • колишньому українському представникові президента в Криму, колишньому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Борису Бабіну,
    • колишньому першому заступнику міністра юстиції,
    • бенефіціару приватної компанії,
    • трьом особам, які наближені до одного з колишніх депутатів Верховної Ради.

    При цьому в організації не повідомляють прізвище ексдепутата Ради.

    За даними слідства, у період з 2013 по 2016 роки учасники схеми створили механізм звернення до ЄСПЛ і ввели суд в оману.

    У вересні 2013 року представник ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», яке знаходиться під контролем колишнього депутата, за вказівкою останнього звернувся в ЄСПЛ з вимогою стягнути з держбюджету 54,179 млн гривень в якості заборгованості з боку «Київенерго».

    При цьому раніше «Золотий Мандарин Ойл» поступився право вимоги до «Київенерго» на користь іншої компанії, яка також пов'язана з колишнім депутатом.

    Після цього екснардеп домовився з керівництвом Мін'юсту України, щоб уповноважений у справах ЄСПЛ в Україні підготував декларацію щодо дружнього врегулювання спору. У лютому 2016 Міністерство юстиції України перерахувало зазначену суму коштів.

    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення

    Як повідомлялось напередодні, Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього представника президента в Криму, колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна в розтраті майна.

    Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
    суд НАБУ ЄСПЛ Міністерство юстиції Київенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ