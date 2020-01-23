У НАБУ заявили про розкриття злочинної схеми на 54 млн гривень: вручено шість підозр



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Підозрювані упродовж 2013-2016 рр. організували схему з використанням механізму звернення до Суду з прав людини: ввели в оману євроінституцію, не поінформувавши про всі обставин спірних правовідносин

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розкрили схему, за якою з бюджету викрали понад 54 млн гривень. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Підозри у справі вручили таким особам:

колишньому українському представникові президента в Криму, колишньому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Борису Бабіну,

колишньому першому заступнику міністра юстиції,

бенефіціару приватної компанії,

трьом особам, які наближені до одного з колишніх депутатів Верховної Ради.

При цьому в організації не повідомляють прізвище ексдепутата Ради.

За даними слідства, у період з 2013 по 2016 роки учасники схеми створили механізм звернення до ЄСПЛ і ввели суд в оману.

У вересні 2013 року представник ТОВ «Золотий Мандарин Ойл», яке знаходиться під контролем колишнього депутата, за вказівкою останнього звернувся в ЄСПЛ з вимогою стягнути з держбюджету 54,179 млн гривень в якості заборгованості з боку «Київенерго».

При цьому раніше «Золотий Мандарин Ойл» поступився право вимоги до «Київенерго» на користь іншої компанії, яка також пов'язана з колишнім депутатом.

Після цього екснардеп домовився з керівництвом Мін'юсту України, щоб уповноважений у справах ЄСПЛ в Україні підготував декларацію щодо дружнього врегулювання спору. У лютому 2016 Міністерство юстиції України перерахувало зазначену суму коштів.

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Як повідомлялось напередодні, Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього представника президента в Криму, колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна в розтраті майна.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.