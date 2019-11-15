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    У Національному музеї літератури пройде акція «Свічка пам’яті»: подробиці від організаторів

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    У Національному музеї літератури пройде акція «Свічка пам’яті»: подробиці від організаторів

    Акція, присвячена жертвам голодомору, пройде 23 листопада

    У пресцентрі «Главком» 15 листопада 2019, п’ятниця, о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Свічка пам’яті».

    Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, ініціаторка благодійно-просвітницької мистецької акції «Свічка пам’яті» та Ірина Барамба, Центр фольклору та етнографії, гурт «ГуляйГород».

    Акція присвячена жертвам голодомору. Цьогоріч вона пройде 23 листопада у Національному музеї літератури.

    Гості розкажуть про значення акції у формуванні політики та культури пам’яті, про програму: відкриття виставки Валерія Франчука «Розгойдані дзвони пам‘яті»; народні псальми у виконанні відомих фольклористів; поезія. Читають Лариса Руснак, Катя Степанкова, Павло Коробчук; «Реквієм». Музика - Євгена Петриченка. 

    Київ акція музика музеї Голодомор 1932-1933 років
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