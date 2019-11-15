У Національному музеї літератури пройде акція «Свічка пам’яті»: подробиці від організаторів
Акція, присвячена жертвам голодомору, пройде 23 листопада
У пресцентрі «Главком» 15 листопада 2019, п’ятниця, о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Свічка пам’яті».
Запрошені гості: Анжеліка Рудницька, ініціаторка благодійно-просвітницької мистецької акції «Свічка пам’яті» та Ірина Барамба, Центр фольклору та етнографії, гурт «ГуляйГород».
Акція присвячена жертвам голодомору. Цьогоріч вона пройде 23 листопада у Національному музеї літератури.
Гості розкажуть про значення акції у формуванні політики та культури пам’яті, про програму: відкриття виставки Валерія Франчука «Розгойдані дзвони пам‘яті»; народні псальми у виконанні відомих фольклористів; поезія. Читають Лариса Руснак, Катя Степанкова, Павло Коробчук; «Реквієм». Музика - Євгена Петриченка.