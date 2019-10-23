Посол розкритикував Німеччину за відмову визнати голодомор геноцидом українців



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Німеччина не хоче визнавати Голодомор в Україні геноцидом

Дипломат заявив, що історична правда на боці України, а Голодомор безпосередньо стосується і самої Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що аргументи німецьких скептиків проти визнання Голодомору геноцидом українського народу не витримують серйозної критики.

Про це пише УНІАН.

«Те, що Бундестаг вперше розпочав масштабний публічний розгляд питання про визнання Голодомору, це вже сам собі є своєрідний квантовий стрибок. Адже для німецького політикуму та громадськості ця болюча для кожного українця тема досі залишається - давайте бути відвертими з собою - табула раса», - наголосив Мельник.

При цьому посол вважає, що не варто недооцінювати той колосальний вплив, який ці парламентські слухання самі по собі матимуть на суспільну думку в Німеччині.

«Звичайно, зараз важко прогнозувати, як саме виглядатиме рішення Бундестагу щодо визнання Голодомору. Хочеться особливо наголосити: саме парламенту, а не Міністерству закордонних справ ФРН належить його ухвалити», - підкреслив Мельник.

За його словами, насправді робота лише починається щодо розгляду петиції про можливість визнання Голодомору геноцидом.

«Ми маємо намір в наступні тижні ще більше посилити тісні особисті контакти з членами Петиційного комітету - причому з представниками усіх без винятку фракцій, щоб дати вичерпні відповіді на всі відкриті запитання», - додав посол.

Водночас, Мельник висловлює переконання, що ніщо не заважає Бундестагу ухвалити справедливе рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Адже жоден із аргументів скептиків, зокрема, щодо, по-перше, неможливості часового застосування саме терміну «геноцид», по-друге, того, що нібито не лише на території України вирував голод; по-третє, і головне - про що мало хто прямо говорить, але часто-густо має на увазі - стосовно протестів Кремля і ускладнення відносин з Росію - все це не витримує серйозної критики. Тож українська сторона просуває наразі низку ідей про наступні кроки, щоб переконати німецьких парламентаріїв», - повідомив посол.

Він також заявив, що історична правда на боці України, а Голодомор безпосередньо стосується і самої Німеччини, яка у 1932-33 роках, як свідчать архіви, була чудово поінформована про велетенські масштаби сталінських злочинів в Україні.

У травні на сайті Бундестагу була опублікована петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, яка набрала понад 50 тис. голосів.

Автори документу пропонують німецькому парламенту визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, що був «спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна».

21 жовтня у німецькому Бундестазі (нижня палата парламенту) почали розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом. Водночас, член Петиційного комітету Бундестагу, депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арнольд Фаатц заявив, що у МЗС Німеччини виступають за відхилення петиції про визнання Голодомору геноцидом. У відомстві обґрунтовують це, зокрема, тим, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

