Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців
Четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору)
Законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів
Провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українського народу.
Як повідомляє «Укрінформ», відповідний законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.
«Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності», - йдеться у тексті законопроєкту.
На розгляд провінційного парламенту його вніс глава фракції Партії зелених Ендрю Вівер. Аби ухвалити документ, депутатам знадобилося менше тижня.
Законопроєкт набуде чинності одразу після його схвалення лейтенантом-губернатором Британської Колумбії, що очікується вже у четвер.
Відповідно до документа, четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору).
Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.
До слова. нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом.