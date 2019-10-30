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    У світі

    Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців

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    <p>Четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам&rsquo;яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору)</p> - Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців

    Четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору)

    Законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів

    Провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українського народу.

    Як повідомляє «Укрінформ», відповідний законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.

    «Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності», - йдеться у тексті законопроєкту.

    На розгляд провінційного парламенту його вніс глава фракції Партії зелених Ендрю Вівер. Аби ухвалити документ, депутатам знадобилося менше тижня.

    Законопроєкт набуде чинності одразу після його схвалення лейтенантом-губернатором Британської Колумбії, що очікується вже у четвер.

    Відповідно до документа, четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору).

    Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.

    До слова. нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом.

    геноцид Канада закон Україна злочини проти людяності Голодомор 1932-1933 років
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