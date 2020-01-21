У «Нафтогазі» пояснили, чому з європейських активів «Газпрому» зняли арешт



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Зняття арешту було частиною пакетної угоди, яку «Газпром» і українська сторона підписали в ніч на 31 грудня

Арешти, накладені на активи російського ПАО «Газпром» за позовами НАК «Нафтогаз України» у Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі, знято, оскільки ці заходи вживалися, щоб примусити Газпром заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу в сумі 2,9 млрд дол.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба «Нафтогазу».

«Нам пишуть люди, питають, що за зрада. Пояснюємо. Ці арешти накладалися на активи Газпрому в різних юрисдикціях, щоб примусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу, 2,9 млрд дол. Ми отримали 2,9 млрд дол. грошима від «Газпрому» 27 грудня 2019 р. Борг стягнуто. Дякуємо, що переживаєте», - йдеться у повідомленні.

Напередодні російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що арешти і забезпечувальні заходи, накладені на його активи за позовами «Нафтогазу» в Англії та Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі, зняли.

Зняття арешту було частиною пакетної угоди, яку «Газпром» і українська сторона підписали в ніч на 31 грудня. Угода передбачає відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, з яких не ухвалено остаточних рішень, і відмову в майбутньому від усіх можливих претензій за контрактами на поставку і транзит від 19 січня 2009 року. За умовами угоди «Газпром» виплатив Україні 2,9 млрд дол. в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Сторони також домовилися про продовження транзиту російського газу по українській території на період з 2020-го по 2024 рік з можливістю пролонгації договору ще на 10 років. Контракт включає транзит в обсязі 65 млрд кубометрів газу в 2020 році, 40 млрд кубометрів щорічно - з 2021 по 2024 рік.