Коболєв обговорює з наглядовою радою «Нафтогазу» продовження контракту



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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Рішення про продовження контракту з Коболєвим перебуває в рамках повноважень наглядової ради «Нафтогазу»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв обговорює з наглядовою радою компанії питання продовження його контракту, який закінчується наприкінці березня 2020 року.

Про це Коболєв повідомив в ефірі одного з телеканалів.

«Дане рішення (про продовження контракту) перебуває в рамках повноважень наглядової ради. З наглядовою радою у мене зараз відбувається дискусія про те, яким чином, на яких умовах цей контракт може бути продовжено», - сказав Коболєв.

Він зазначив, що чинний контракт закінчується наприкінці березня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що «слуги народу» викликали Коболєва та Смілянського на килим через надвисокі зарплати.

До слова, минулого року на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів. Також колишній прем’єр Володимир Гройсман пропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».