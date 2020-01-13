«Нафтогаз»: контрактів і переговорів щодо купівлі газу в Росії немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Нафтогазі» пояснили, що в України є законодавчі можливості для прямих поставок газу з Росії

«Ми не купуємо газ напряму в «Газпрому» не тому, що українські політики ухвалили таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а тому, що РФ припинила поставки газу», - заявив Вітренко

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляє, що контрактів і переговорів щодо купівлі газу у Росії немає.

Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

На питання, чи міг би «Нафтогаз» мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу напряму у російського «Газпрому», Вітренко відповів: «Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає».

«Можу тільки зазначити, що, з одного боку, у нас є зараз законодавчі можливості для прямих поставок з «Газпрому», і раніше були. Нічого не змінилося. Ми не купуємо газ напряму в «Газпрому» не тому, що українські політики ухвалили таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу. І наше завдання як «Нафтогазу» і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів в газі з Європи. От що ми робили», - пояснив Вітренко.

Виконавчий директор «Нафтогазу» також розповів, чому в Україні скорочується видобуток газу.

Як відомо, 30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами ЄС на п’ятирічний термін із можливістю продовження.