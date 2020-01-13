Скандальні забудовники зведуть висотки біля входу на станцію «Палац Україна»



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Висота будинків за проєктом становитиме 98,5 м

Під виглядом «багатофункціонального комплексу» буде побудовано дві житлові висотки на понад 30 поверхів

ТОВ «Укржитлобуд» у вересні 2019 року отримало дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська, 107-109 у Печерському районі Києва. Про це свідчить реєстр Держархбудінспекції України.

Йдеться про дві ділянки площею 0,64 га та 0,21 га. Перша належить «Укржитлобуду» на праві приватної власності, а другу фірма орендує у міста. Ці ділянки знаходяться прямо біля входу на станцію метро «Палац Україна».

Як свідчить проект будівництва, під виглядом «багатофункціонального комплексу» буде побудовано дві житлові висотки на понад 30 поверхів загалом на майже 500 квартир. Така забудова не відповідає Генплану Києві, адже вказані ділянки є територією громадських будівель та споруд, і будувати житло на них не можна.

Висота будинків за проєктом становитиме 98,5 м. Фактичний відсоток забудови ділянки становить 98%, що більш ніж утричі перевищує норматив, що складає 30%.

Крім того, за даними джерел «Наших грошей», забудовники не узгодили проєктну документацію із КП «Київський метрополітен», а також не отримали висновок органу охорони культурної спадщини.

Підрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», яке входить до групи компаній Perfect Group нардепа від партії «Опозиційна платформа – За життя» Дмитра Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, а нині девелопера Андрія Вавриша. Саме Ісаєнко у 2010 році привів Вавриша, який не мав профільної освіти, на посаду у Департамент містобудування КМДА.

Проєктувальником багатофункціонального комплексу є ПАТ «Київпроект», основним власником якого є кіпрська компанія «Трейлорі Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures Limited), а керівником – Роман Гладуняк. Це колишній очільник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант кримінального провадження про незаконну добудову поверхів будівлі по вул. Паньківській, 25 у Києві.

Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржитлобуд», засновниками якого є венчурні фонди «Генезис» (30%) і «Медісон» (10%), а також ТОВ «КУА «Система капітального інвестування», що діє в інтересах венчурного фонду «Третій інвестиційний фонд СКІ» (40%), та Оксана Поляруш (20%), яка приєдналася до складу засновників у серпні.

Фонди «Генезис» та «Медісон» перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Гарантія», єдиним власником якого з жовтня 2018 року є Вадим Столар, нинішній нардеп від ОПЗЖ.

Власниками ТОВ «КУА «СКІ» є кіпрська компанія «Валдез Лімітед» (Valdeze Limited) і Ярослав Зозуля, а керівником – Ірина Яворська.

Нагадаємо, що ТОВ «Катерпіллер» з орбіти Ісаєнка впритул до ділянки на вул. Великій Васильківській, 107-109 будує ще один житловий комплекс – ЖК Stanford на вул. Предславинській, 35, до якого багато питань як у ДАБІ, так і у правоохоронних органів.

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