Жодного законопроєкту за рік. Названі найлінивіші депутати аграрного комітету



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Нардепа Вадима Столара називають донором кампанії Андрія Пальчевського

Двоє членів аграрного комітету ігнорують розробку законів для сфери АПК

Вадим Столар і Федір Христенко – це імена двох аграрних депутатів, які за рік не взяли участь у розробці жодного з 81 законопроєкту, дотичного до сфери АПК. Про це ідеться у матеріалі на АgroРolit.com, який підсумовує роботу першого року парламенту Володимира Зеленського.

«Зважаючи на виключну важливість роботи аграрного комітету та пряму залежність майбутнього України від якісного законотворчого процесу, не можна не оминути увагою той факт, що за рік роботи аграрних депутатів серед членів комітету присутні два народних обранці, чия робота може бути оцінена як вкрай незадовільна. За рік вони не взяли участь у розробці жодного з 81 законопроєкту, дотичного до сфери АПК. Це Вадим Столар і Федір Христенко. Інші ж нардепи, у міру сил, долучилися до створення законодавчої бази, завдяки якій український АПК буде жити та розвиватися протягом наступних років», – ідеться у матеріалі.

Додамо, що у матеріалі Главкома «Проєкт «Пальчевський». Хто за ширмою?» йдеться, що бізнесмен Вадим Столар, який на парламентських виборах несподівано опинився в списках ОПЗЖ, і є реальним спонсором масштабної рекламної кампанії Пальчевського, який збирається йти у мери Києва.

Нагадаємо також, що Комітет виборців проаналізував участь депутатів парламентських фракцій і груп в голосуваннях Верховної Ради в червні. Так ось серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в червні, опинився й Вадим Столар (23 голосування, 5%).

Читайте більше у матеріалі: Проєкт «Пальчевський». Хто за ширмою?



