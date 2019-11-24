У Нідерландах обстріляли два потяги
Поліція заарештувала двох 15-річних хлопців
У Нідерландах заарештували двох підлітків, яких підозрюють в обстрілі потягів із пневматичної зброї.
Про це повідомляє NOS.
«Поліція заарештувала двох 15-річних хлопців у Дорсті. На них вказали свідки обстрілу. В юнаків знайшли пневматичну зброю», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, один з потягів став на вимушену зупинку на станції Бреда, після того як у нього було пошкоджено п’ять вікон. Другий поїзд із розбитим унаслідок обстрілу вікном прибув до Ейндховена.
На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
«Було б добре, якби люди, котрі вчора стріляли по поїздах, пішли на місяць попрацювати на залізницю. Там вони могли б усвідомити, що накоїли», - заявив з цього приводу генеральний директор Нідерландської залізниці Роджер ван Бокстел.
Нагадаємо, поліція затримала трьох людей за підозрою в обстрілі поліцейських у Києві.