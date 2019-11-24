  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Нідерландах обстріляли два потяги

    • Розсилка
    У Нідерландах обстріляли два потяги - У Нідерландах обстріляли два потяги
    У Нідерландах обстріляли два потяги
    Фото: ANP

    Поліція заарештувала двох 15-річних хлопців

    У Нідерландах заарештували двох підлітків, яких підозрюють в обстрілі потягів із пневматичної зброї.

    Про це повідомляє NOS.

    «Поліція заарештувала двох 15-річних хлопців у Дорсті. На них вказали свідки обстрілу. В юнаків знайшли пневматичну зброю», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, один з потягів став на вимушену зупинку на станції Бреда, після того як у нього було пошкоджено п’ять вікон. Другий поїзд із розбитим унаслідок обстрілу вікном прибув до Ейндховена.

    На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

    «Було б добре, якби люди, котрі вчора стріляли по поїздах, пішли на місяць попрацювати на залізницю. Там вони могли б усвідомити, що накоїли», - заявив з цього приводу генеральний директор Нідерландської залізниці Роджер ван Бокстел.

    Нагадаємо, поліція затримала трьох людей за підозрою в обстрілі поліцейських у Києві.

    Нідерланди поліція стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ