  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)

    • Розсилка
    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)
    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження останнього, хто стріляв

    Поліція затримала трьох людей за підозрою в обстрілі поліцейських у Києві. Про це сказано в повідомленні пресслужби поліції Києва.

    Пригода сталася при патрулюванні Оболонського району, коли поліцейські помітили біля автомобіля чотирьох людей.

    Коли вони зупинилася і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

    Потім на Мінському проспекті порушники здійснили сім пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися.

    Трьох підозрюваних затримали, ще одного, хто стріляв, шукають.

    Читайте також

    З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження останнього, хто стріляв.

    Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один з них має судимості за грабіж і крадіжку.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)
    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)
    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)
    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)
    Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)
    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

    Як повідомлялось, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. грн колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

    Читайте також
    суд метро машини документи поліція міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ