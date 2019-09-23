Обстріл поліцейських у Києві: затримано трьох чоловіків, ще одного шукають (фото, відео)



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Фото: kyiv.npu.gov.ua

З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження останнього, хто стріляв

Поліція затримала трьох людей за підозрою в обстрілі поліцейських у Києві. Про це сказано в повідомленні пресслужби поліції Києва.

Пригода сталася при патрулюванні Оболонського району, коли поліцейські помітили біля автомобіля чотирьох людей.

Коли вони зупинилася і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

Потім на Мінському проспекті порушники здійснили сім пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися.

Трьох підозрюваних затримали, ще одного, хто стріляв, шукають.

З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження останнього, хто стріляв.

Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один з них має судимості за грабіж і крадіжку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. грн колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.