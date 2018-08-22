У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму



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Фото: interior.gob.es

Правоохоронці знайшли понад 1100 черепах та близько 750 яєць

Іспанська поліція стверджує, що на острові Мальорка знайшли найбільшу нелегальну черепашачу ферму в Європі. На ній було близько 1100 тварин. Деякі з них належали до зникаючих видів.

Поліція заарештувала двох німців та одного іспанця. Останній володів зоомагазином у Барселоні і продавав там тварин, повідомляє іспанське міністерство внутрішніх справи на своєму сайті.

Ще двоє німців та іспанців знаходяться під слідством.

Поліція дослідила ферму і встановила, що вона була набагато більшою, ніж вважалось. На території знайшли черепах 62 різних видів. 14 з них є під найбільшою загрозою зникнення - мадагаскарська, в'єтнамська ставкова черепаха та китайська червновуха черепаха. Також виявили понад 750 яєць.

Джерело: Gazeta.ua