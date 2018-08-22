У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
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Фото: interior.gob.es
Правоохоронці знайшли понад 1100 черепах та близько 750 яєць
Поліція заарештувала двох німців та одного іспанця. Останній володів зоомагазином у Барселоні і продавав там тварин, повідомляє іспанське міністерство внутрішніх справи на своєму сайті.
Фото: interior.gob.es
Ще двоє німців та іспанців знаходяться під слідством.
Поліція дослідила ферму і встановила, що вона була набагато більшою, ніж вважалось. На території знайшли черепах 62 різних видів. 14 з них є під найбільшою загрозою зникнення - мадагаскарська, в'єтнамська ставкова черепаха та китайська червновуха черепаха. Також виявили понад 750 яєць.
Джерело: Gazeta.ua