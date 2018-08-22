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    У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму

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    Фото: interior.gob.es - У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
    Фото: interior.gob.es

    Правоохоронці знайшли понад 1100 черепах та близько 750 яєць

    Іспанська поліція стверджує, що на острові Мальорка знайшли найбільшу нелегальну черепашачу ферму в Європі. На ній було близько 1100 тварин. Деякі з них належали до зникаючих видів.

    Поліція заарештувала двох німців та одного іспанця. Останній володів зоомагазином у Барселоні і продавав там тварин, повідомляє іспанське міністерство внутрішніх справи на своєму сайті.

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    У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
    У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
    У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
    У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
    У Іспанії поліція знайшла гігантську нелегальну черепашачу ферму
    Фото: interior.gob.es

    Ще двоє німців та іспанців знаходяться під слідством.

    Поліція дослідила ферму і встановила, що вона була набагато більшою, ніж вважалось. На території знайшли черепах 62 різних видів. 14 з них є під найбільшою загрозою зникнення - мадагаскарська, в'єтнамська ставкова черепаха та китайська червновуха черепаха. Також виявили понад 750 яєць.

    Джерело: Gazeta.ua

    поліція
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