Страйк у Каталонії: протестувальники заблокували дороги, що ведуть до Барселони



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Люди прямують до середмістя Барселони з метою взяти участь у віче

Основні під'їзди до Барселони заблоковані через ходу п’яти колон протестувальників

У Барселоні та навколо міста заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

Про це повідомляє El Pais.

«Загальний страйк у Каталонії, який організували профспілки на знак протесту проти вироку лідерам сепаратистів, що підтримують незалежність регіону, з початку дня призвів до блокади автошляхів та вулиць міста», - йдеться у повідомленні.

Основні під'їзди до Барселони заблоковані через ходу п’яти колон протестувальників, які прямують до середмістя Барселони з метою взяти участь у віче.

Ситуація на летовищі Барселони контрольована, аеропорт працює нормально, за винятком скасування 57 рейсів із майже 1000 у розкладі.

Вчора увечері сутички демонстрантів з поліцейськими поновилися, щонайменше 42 особи постраждали, за даними Служби екстреної медичної допомоги Каталонії. Крім того, іспанське Міністерство внутрішніх справ повідомило про 16 заарештованих учасників протесту.

Також повідомляється, що уряд Іспанії вирішив направити групи спеціальних підрозділів національної поліції до Барселони, щоб підсилити правоохоронців, які вже зайняті підтриманням порядку під час акцій протесту.