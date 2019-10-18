Страйк у Каталонії: протестувальники заблокували дороги, що ведуть до Барселони
Основні під'їзди до Барселони заблоковані через ходу п’яти колон протестувальників
У Барселоні та навколо міста заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.
Про це повідомляє El Pais.
«Загальний страйк у Каталонії, який організували профспілки на знак протесту проти вироку лідерам сепаратистів, що підтримують незалежність регіону, з початку дня призвів до блокади автошляхів та вулиць міста», - йдеться у повідомленні.
Основні під'їзди до Барселони заблоковані через ходу п’яти колон протестувальників, які прямують до середмістя Барселони з метою взяти участь у віче.
Ситуація на летовищі Барселони контрольована, аеропорт працює нормально, за винятком скасування 57 рейсів із майже 1000 у розкладі.
Вчора увечері сутички демонстрантів з поліцейськими поновилися, щонайменше 42 особи постраждали, за даними Служби екстреної медичної допомоги Каталонії. Крім того, іспанське Міністерство внутрішніх справ повідомило про 16 заарештованих учасників протесту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Барселоні поновилися масові протести. Зокрема, радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривали петарди, були чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувався запах гару.
Раніше повідомлялося, що колишній голова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон добровільно з'явився в Бельгії в офіс прокурора у Брюсселі, в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії раніше цього тижня видав третій міжнародний ордер на його затримання.
14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.
Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.
Сьогодні масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.