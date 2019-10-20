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    У світі

    Австралійська авікомпанія перевершила рекорд найдовшого у світі перельоту

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    Авіарейс виконав літак компанії Qantas Airways - Австралійська авікомпанія перевершила рекорд найдовшого у світі перельоту
    Авіарейс виконав літак компанії Qantas Airways

    Тривалість рейсу склала 19 годин і 16 хвилин, літак пролетів 16 тисяч 309 кілометрів

    Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways здійснив рейс Нью-Йорк - Сідней, який став найдовшим в світі безпосадочним перельотом.

    Про це свідчать дані на порталі FlightAware.

    Відзначається, що тривалість рейсу склала 19 годин і 16 хвилин. Літак пролетів 16 тисяч 309 кілометрів і приземлився із запізненням на 37 хвилин.

    На борту повітряного судна були 50 осіб - пасажири і члени екіпажу.

    Рейс був здійснений в рамках вивчення впливу наддовгих перельотів на пасажирів і членів екіпажу.

    До цього рекорд за тривалістю належав рейсу Сінгапуру - Нью-Йорк, який тривав 18 годин 50 хвилин.

    Нагадаємо, одна з легенд вітчизняного авіапрому, літак Ан-24, відсвяткував 60-річний ювілей.

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