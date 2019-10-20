Австралійська авікомпанія перевершила рекорд найдовшого у світі перельоту



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Авіарейс виконав літак компанії Qantas Airways

Тривалість рейсу склала 19 годин і 16 хвилин, літак пролетів 16 тисяч 309 кілометрів

Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways здійснив рейс Нью-Йорк - Сідней, який став найдовшим в світі безпосадочним перельотом.

Про це свідчать дані на порталі FlightAware.

Відзначається, що тривалість рейсу склала 19 годин і 16 хвилин. Літак пролетів 16 тисяч 309 кілометрів і приземлився із запізненням на 37 хвилин.

На борту повітряного судна були 50 осіб - пасажири і члени екіпажу.

Рейс був здійснений в рамках вивчення впливу наддовгих перельотів на пасажирів і членів екіпажу.

До цього рекорд за тривалістю належав рейсу Сінгапуру - Нью-Йорк, який тривав 18 годин 50 хвилин.

Нагадаємо, одна з легенд вітчизняного авіапрому, літак Ан-24, відсвяткував 60-річний ювілей.