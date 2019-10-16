Працівники британської пошти збираються страйкувати на Різдво



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Профспілка поштарів вимагатиме від керівництва компанії скорочення робочого тижня, перегляду схеми нарахування пенсій, а також підтвердження збереження робочих місць

Близько 97% членів Спілки працівників зв'язку (CWU) підтримали страйк

Працівники британської поштової служби Royal Mail Plc збираються страйкувати під час святкового періоду у кінці року.

Про це заявив глава CWU Дейв Ворд, йдеться в повідомленні профспілки.

Зазначається, що близько 97% членів Спілки працівників зв'язку (CWU) підтримали страйк.

Деталі плану, зокрема терміни проведення страйку, буде визначено в наступні кілька тижнів.

Профспілка, до якої входять 110 тис. працівників, буде вимагати від керівництва компанії скорочення робочого тижня, перегляду схеми нарахування пенсій, а також підтвердження збереження робочих місць.

«Той факт, що страйк може розтягнутися на період, що включає «Чорну п'ятницю» та Різдво, дає профспілці додаткові важелі впливу на керівництво компанії», - зазначають експерти.

Акції Royal Mail подорожчали на 1,7% за підсумками торгів у Лондоні у вівторок. Від початку цього року їхня вартість впала на 20,5%.

Парламент Великої Британії заснував поштову службу в наближеному до сучасного розуміння близько 360 років тому, проте Royal Mail простежує свою історію з 1516 року.

Компанію приватизували в жовтні 2013 року. Держава заробила від цієї приватизації, найбільшої з 1990-х років, 1,98 млрд фунтів стерлінгів.

Штат Royal Mail нараховує близько 130 тис. працівників, що робить компанію одним із головних роботодавців країни. Компанія доставляє і кореспонденцію, і посилки, проте останніми роками саме на частку посилок припадає основна частина бізнесу.

Джерело: Інтерфакс-Україна