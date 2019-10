Виверження вулкану Етна: Італія частково закрила «небо»

У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії

На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкану Етна.

Про це повідомляє агентство ANSA.

У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

Аеропорт приймає тільки чотири рейси на годину, тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

Eruptive activity at #Etna's Northeast Crater, 18 October 2019. Daytime photo taken from southwest while travelling from Palermo to Catania, evening photo from Taormina, showing glow at the Northeast Crater (at right), and dense gas plume from the Southeast Crater (at left) pic.twitter.com/qqUNQp3EPE