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    У світі

    Виверження вулкану Етна: Італія частково закрила «небо»

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    На Сицилії зафіксували нове виверження вулкану Етна - Виверження вулкану Етна: Італія частково закрила «небо»
    На Сицилії зафіксували нове виверження вулкану Етна

    У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії

    На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкану Етна.

    Про це повідомляє агентство ANSA.

    У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

    Аеропорт приймає тільки чотири рейси на годину, тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

    Нагадаємо, 11 жовтня компанія кризового підрозділу Sac, яка керує аеропортом Катанії, закрила частину повітряного простору над містом Катанія через те, що на Сицилії відновив активність вулкан Етна.

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