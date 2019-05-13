У Німеччині виник скандал через відеролик до Дня матері, у якому висміяли чоловіків



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У ролику демонструється незграбність батьків у різних ситуаціях із дітьми

Завершується ролик фінальною фразою «Мамо, дякую тобі, що ти не тато»

Німецький супермаркет Edeka дістав шквал критики користувачів соціальних медіа та ЗМІ після публікації рекламного ролика до Дня матері.

Рекламне відео компанії вийшло під назвою «Ми дякуємо!». У ньому на чорно-білих кадрах демонструється незграбність батьків у різних ситуаціях із дітьми.

Сцени, де, наприклад, батько засинає, читаючи синові казку на ніч, або влучає м'ячем в обличчя доньки, вибивши їй зуби, супроводжуються читанням тексту дитячими голосами: «Дякую тобі. Дякую за те, що ти завжди поруч. Ти дбаєш про мене. Відчуваєш, коли настає потрібна мить. Тобі я завжди можу все розповісти. А ти завжди мене вислухаєш. Ти - взірець для мене, у будь-яку мить підтримаєш мене, чим можеш. Дякую тобі за красу. І за чуттєвість».

Завершується ролик фінальною фразою «Мамо, дякую тобі, що ти не тато» та кадрами із люблячою матір'ю, яка демонструє турботу до доньки, у той час як батько наминає щось схоже на чіпси.

Рекламний ролик розкритикували за підтримку старих гендерних кліше: показ чоловіків безнадійно незграбними, а жінок - дбайливими та по-материнському ласкавими.

Багато користувачів Twitter засудили зображення чоловіків у такому образі. Наприклад, користувач Freylis написав, що «це був найогидніший, найбільш чоловіконенависницький відеоролик, який я коли-небудь бачив», а користувач NassinMoruk зазначив, що «якщо б хтось висміяв матерів у такому масштабі, то вереск (феміністок) був би величезний».

Але вихваляння образу турботливої, люблячої матері також зазнало критики.

Дослідниця гендерних проблем Стіві Шмідель розказала журналові Der Spiegel, що ролик був «ляпасом по обличчю всіх емансипованих жінок». Шмідель також є засновницею німецької гілки лобістської феміністичної організації Pinkstinks, що проводить кампанії проти сексизму в рекламі.

«Ми повинні заохочувати матерів у Німеччині інколи відступати на крок та більше довіряти батькам. Замість цього, жінок і досі часто змушують думати, що вони є більш компетентними у батьківстві, що без них удома пануватиме безлад. І коли вони ідуть на роботу працювати по вісім годин на день, то почуваються поганими матерями, - зазначила Шмідель. - Можливо, рекламодавці справді думали, що роблять щось добре для жінок у День матері. Але все пішло не так. Ця реклама є псевдо-прогресивною. Вона розділяє та посилює боротьбу між чоловіками та жінками. Зіпсований подарунок до Дня матері».

Попри те, що Німеччина постає прогресивною на міжнародному рівні, у країні переважно зберігаються традиційні гендерні ролі, коли чоловіки вважаються годувальниками родини, беруть менше відпусток для догляду за дитиною, та навіть висміюються за намагання перебрати на себе більше домашніх обов'язків.

Джерело: DW