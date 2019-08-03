У Ніжині невідомі кинули на подвір'я судді два «коктейлі Молотова»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак вогнем пошкоджено фасад будинку

У Ніжині на Чернігівщині невідомі кинули пляшки із займистою речовиною на подвір’я судді місцевого суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, до поліції звернулася суддя місцевого суду Ніжина і повідомила, що вночі невідомі кинули на подвір’я її будинку дві пляшки з легкозаймистою речовиною та підпаленим ганчір’ям.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак вогнем пошкоджено фасад будинку.

Розпочато досудове розслідування за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна судді», максимальна санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.