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    У Новій Зеландії обвал заблокував близько тисячі туристів

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    У Новій Зеландії обвал заблокував близько тисячі туристів

    Обвал був викликаний проливними дощами, які йдуть в регіоні з п'ятниці

    У новозеландському місті Франц Йосип стався обвал, викликаний проливними дощами, в результаті щонайменше 970 туристів опинилися заблокованими.

    Про це повідомляє портал Stuff.

    За словами мера району Уестленд Брюс Сміт, місто було відрізане від зовнішнього світу із-за великого обвалу, який заблокував автомобільну дорогу на західному узбережжі острова Південний.

    Він зазначив, що транспортне сполучення з містом, як очікується, не відновиться до п'ятниці. Загалом, на відновлення дороги піде як мінімум шість тижнів.

    За словами Сміта, адміністрація міста проводить оцінку запасів їжі. У разі потреби влада має намір доставити в місто по повітрю додаткові запаси продовольства.

    Крім того, Міністерство закордонних справ Нової Зеландії надає підтримку заблокованим туристам.

    Зазначимо, що проливні дощі йдуть в регіоні з п'ятниці. У ряді районів негода викликала обвали і схід зсувів. В результаті сходу зсуву поруч з містом Фокс-Гласье була порушена подача електроенергії.

    дороги туризм Нова Зеландія негода
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