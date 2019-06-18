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    Суспільство

    Українські туристи в 2018 році витратили на тури майже 40 млрд грн

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    Українські туристи в 2018 році витратили на тури майже 40 млрд грн

    Прибуток найбільших туристичних операторів минулого року склав близько $14 млн

    У 2018 році українці купили туристичні путівки на 37,8 млрд грн. Це випливає зі звітів 537 ліцензованих туроператорів, що складає 20% з загальної кількості компаній.

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    Як повідомляє Міністерство економрозвитку та торгівлі, минулого року загальний дохід туроператорів від надання послуг склав 16,9 млрд грн (без ПДВ, акцизного податку і аналогічних обов’язкових платежів).

    Сама ж винагорода туроператорів (комісійні, агентські та інші винагороди) склала 384,2 млн грн.

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