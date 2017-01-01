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    Думки вголос

    Обмеження швидкості на українських дорогах: плюси та мінуси європейського досвіду

    Український підхід до зони обмеження швидкості провокує водіїв перевищувати швидкість
    Кабмин внес изменения в ПДД, и с 1 января ограничение скорости в населенных пунктах Украины не 60 км/ч, как было, а 50. Не буду писать про все аспекты снижения скоростного лимита, их много. Посмотрим на один из аргументов. Нам говорят, что так в Европе и США. Так, да не так. Там, действительно, в основном скорость в населенных пунктах 50 км/ч. Но
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка
    Українські дороги та європейський досвід
    Українські дороги та європейський досвід

    Український підхід до зони обмеження швидкості провокує водіїв перевищувати швидкість

    Кабмин внес изменения в ПДД, и с 1 января ограничение скорости в населенных пунктах Украины не 60 км/ч, как было, а 50.

    Не буду писать про все аспекты снижения скоростного лимита, их много. Посмотрим на один из аргументов. Нам говорят, что так в Европе и США.
    Так, да не так. Там, действительно, в основном скорость в населенных пунктах 50 км/ч. Но мы и Европа (а тем более, США), очень по-разному понимаем, какими должны быть сами дороги в городах. Есть кардинальное отличие организации дорожной сети украинских населенных пунктов и городов остальной Европы и США.

    В первую очередь это касается наличия и разветвленности сети автомагистралей. В Украине магистралей нет. Официально таковой считается лишь 20-километровый участок трассы от околицы Киева в сторону аэропорта «Борисполь». То есть, у нас в городах формально есть дороги только одной категории – обычные улицы. И на них всех будет действовать лимит в 50 км/ч.

    В отличие от Киева и других украинских городов, в городах Европы участки автомагистралей и дорог для автомобилей есть. Это, как правило, скоростные транзитные дороги. На них действует ограничение – 90-110-120 км/ч. И только съезжая с такой дороги, водитель попадает на обычную городскую улицу с ограничением 50. А то, кстати, и 30 км/ч.

    На примере Киева можно умозрительно предположить, что, например, проспект Бажана или Победы, или Набережное шоссе, или Кольцевая должны быть такими дорогами для автомобилей с ограничением 90. А уже покинув их, машины попадали бы на городские улицы в зону ограничения 50 км/ч.

    Но у нас эти 8-полосные ровные как стрела дороги – по статусу те же обычные городские улицы. Там в одном потоке и летящий с постоянным значительным превышениям скорости легковой транспорт, и транзитные грузовики, и медленные автобусы. А на обочинах – многолюдные остановки общественного транспорта и маршрутки, стоящие в два ряда. Велосипедистов можно встретить часто.

    Таких гибридных улиц-автомагистралей в городе быть не должно. Они смертельно опасны. Надо или-или. Или улица с общественными транспортом и ограничениями, или транзитная магистраль, где ничто не мешает скоростному автомобильному движению.

    А с городами США нас сравнивать тем более нельзя. Там вообще нет понятия «ограничение скорости в населенном пункте». В Америке для каждого конкретного участка дороги определен свой скоростной лимит. Или для каждого города. В таком случае на въезде в город стоит знак, например, «в городе 25 миль/час».

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    Естественно, в городах, поселках, а особенно в районах школ – лимиты минимальны (15-25-35 миль/час), а на автомагистралях – максимальны. При этом магистраль с высоким лимитом органично может проходить по самому центру города, вообще не пересекаясь с городской дорожной сеткой, где, собственно и действуют ограничения.

    Есть и еще одно важное отличие понятия, что такое есть «населенный пункт» с точки зрения ПДД в Украине и остальной Европе. У нас это территория после знака с названием на белом фоне. Причем знак этот устанавливается по административной границе города или села. То есть, по карте территория уже городская, но фактически дорога проходит в чистом поле, а жилая застройка может быть в километре от дороги. Тогда как в европейских городах начало городского скоростного режима, как правило, совпадает с началом жилой застройки. Для этого есть специальный дорожный знак. У нас такой знак тоже есть. Но он не применяется. Я видел лишь один – в Буче под Киевом.

    Таким образом, украинский подход к зоне ограничения скорости, фактически провокация водителей на превышение. Кабмин, конечно, сделал как в Европе, но надо и дальше перенимать европейский опыт – привести дороги и знаки в соответствие.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

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    дороги
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