У Парижі померла зірка французького кіно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Карина народилася у 1940 році в Копенгагені

Найбільш відомі ролі актриси - у фільмах класика французької «нової хвилі» Жана-Люка Годара, який згодом також став її чоловіком

Актриса Анна Карина пішла з життя у Парижі 14 грудня. Французька зірка померла від онкологічного захворювання на 80-му році життя. Про це повідомляє видання AFP .

Міністр культури Франції Франк Ріестер написав в Twitter, що зі смертю Анни французький кінематограф «осиротів, втративши одну зі своїх легенд».

Анна Карина (Ханна Карін Бларке Байєр - справжнє ім'я) була зіркою «нової хвилі» французького кіно. Датчанка за походженням, вона народилася в Копенгагені у 1940-му році. Потім дівчина переїхала до Парижа, де, за порадою своєї приятельки Коко Шанель, взяла псевдонім Анна Карина.

У 1961 році вона знялася у режисера Жана-Люка Годара у фільмі «Жінка є жінка».

Анна Карина і Жан Люк Годар



Після цього вони одружилися і прожили разом сім років. Протягом свого життя Анна ще тричі виходила заміж.

Кадр з фільму «Жінка є жінка»



Серед її найвідоміших робіт – ролі у фільмах «Жити своїм життям», «Божевільний П'єро», «Банда аутсайдерів», «Альфавіль», «Сторонні», «Зроблено в США». Її також знали як актрису театру і письменницю.

Анна Карина отримала премію «Срібний ведмідь» за кращу жіночу роль на 11-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Відомо, що в лікарні з актрисою знаходився її колишній чоловік, режисер Денні Беррі.