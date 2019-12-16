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    У Парижі померла зірка французького кіно

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    Анна Карина народилася у 1940 році в Копенгагені&nbsp; - У Парижі померла зірка французького кіно
    Анна Карина народилася у 1940 році в Копенгагені 

    Найбільш відомі ролі актриси - у фільмах класика французької «нової хвилі» Жана-Люка Годара, який згодом також став її чоловіком

    Актриса Анна Карина пішла з життя у Парижі 14 грудня. Французька зірка померла від онкологічного захворювання на 80-му році життя. Про це повідомляє видання AFP .

    Міністр культури Франції Франк Ріестер написав в Twitter, що зі смертю Анни французький кінематограф «осиротів, втративши одну зі своїх легенд».

    Анна Карина (Ханна Карін Бларке Байєр - справжнє ім'я) була зіркою «нової хвилі» французького кіно. Датчанка за походженням, вона народилася в Копенгагені у 1940-му році. Потім дівчина переїхала до Парижа, де, за порадою своєї приятельки Коко Шанель, взяла псевдонім Анна Карина.

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    У 1961 році вона знялася у режисера Жана-Люка Годара у фільмі «Жінка є жінка».

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    Анна Карина і Жан Люк Годар

    Після цього вони одружилися і прожили разом сім років. Протягом свого життя Анна ще тричі виходила заміж.

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    Кадр з фільму «Жінка є жінка»

    Серед її найвідоміших робіт – ролі у фільмах «Жити своїм життям», «Божевільний П'єро», «Банда аутсайдерів», «Альфавіль», «Сторонні», «Зроблено в США». Її також знали як актрису театру і письменницю.

    Анна Карина отримала премію «Срібний ведмідь» за кращу жіночу роль на 11-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

    Відомо, що в лікарні з актрисою знаходився її колишній чоловік, режисер Денні Беррі.

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