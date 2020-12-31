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    У перший день 2021 року Україну накриють дощі: прогноз погоди

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    У перший день 2021 року Україну накриють дощі - У перший день 2021 року Україну накриють дощі: прогноз погоди
    У перший день 2021 року Україну накриють дощі

    «Укргідрометцентр» дав прогноз погоди на перший день 2021 року

    У перший день 2021 року в Україні переважатиме дощова погода.

    Про це повідомив «Укргідрометцентр».

    За прогнозами, у більшості областей України слід чекати дощу, у західних областях – мокрий сніг

    У західних областях 1 січня очікують від 2 до 4 градусів тепла, у південних – від 5 до 12 градусів.

    У східних – від 2 до 6 градусів, у північних – від 5 до 8 градусів, у центральних – від 4 до 8 градусів.

    У Києві прогнозують від 6 до 8 градусів тепла.

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    За прогнозами, у четвер, 31 грудня, у деяких областях України пройдуть дощі.

    Дощі передбачаються у західних областях України. Температура повітря на заході коливатиметься від +4 до +7 градусів тепла. У інших регіонах країни опадів не передбачається.

    На півночі синоптики прогнозують хмарну погоду, а стовпчик термометра у північних областях показуватиме від +5 до +7 градусів вдень та від +3 до +6 градусів вночі.

    На сході України 31 грудня також буде хмарна погода. Температура вдень становитиме від +2 до +4 градусів, а вночі від 0 до -2 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр новорічні свята повітря
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