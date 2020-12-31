У перший день 2021 року Україну накриють дощі: прогноз погоди

У перший день 2021 року Україну накриють дощі

«Укргідрометцентр» дав прогноз погоди на перший день 2021 року

У перший день 2021 року в Україні переважатиме дощова погода.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозами, у більшості областей України слід чекати дощу, у західних областях – мокрий сніг

У західних областях 1 січня очікують від 2 до 4 градусів тепла, у південних – від 5 до 12 градусів.

У східних – від 2 до 6 градусів, у північних – від 5 до 8 градусів, у центральних – від 4 до 8 градусів.

У Києві прогнозують від 6 до 8 градусів тепла.

За прогнозами, у четвер, 31 грудня, у деяких областях України пройдуть дощі.

Дощі передбачаються у західних областях України. Температура повітря на заході коливатиметься від +4 до +7 градусів тепла. У інших регіонах країни опадів не передбачається.

На півночі синоптики прогнозують хмарну погоду, а стовпчик термометра у північних областях показуватиме від +5 до +7 градусів вдень та від +3 до +6 градусів вночі.

На сході України 31 грудня також буде хмарна погода. Температура вдень становитиме від +2 до +4 градусів, а вночі від 0 до -2 градусів.