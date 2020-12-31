Потепління і дощі: прогноз погоди в Україні на 31 грудня

У Києві цього дня прогнозується хмарна погода, без опадів

У четвер, 31 грудня, у деяких областях України пройдуть дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дощі передбачаються у західних областях України. Температура повітря на заході коливатиметься від +4 до +7 градусів тепла. У інших регіонах країни опадів не передбачається.

На півночі синоптики прогнозують хмарну погоду, а стовпчик термометра у північних областях показуватиме від +5 до +7 градусів вдень та від +3 до +6 градусів вночі.

На сході України 31 грудня також буде хмарна погода. Температура вдень становитиме від +2 до +4 градусів, а вночі від 0 до -2 градусів.

А от у південних областях прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря на півдні коливатиметься від +9 до +13 градусів вище нуля вдень, а вночі від +4 до +7 градусів.

У Києві цього дня прогнозується хмарна погода, без опадів. Температура повітря у столиці становитиме вдень від +6 до +8, а вночі від +4 до +6.