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    Потепління і дощі: прогноз погоди в Україні на 31 грудня

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    У четвер, 31 грудня, захід і північ України заллє дощами - Потепління і дощі: прогноз погоди в Україні на 31 грудня
    У четвер, 31 грудня, захід і північ України заллє дощами

    У Києві цього дня прогнозується хмарна погода, без опадів

    У четвер, 31 грудня, у деяких областях України пройдуть дощі.

    Про це повідомив Укргідрометцентр.

    Дощі передбачаються у західних областях України. Температура повітря на заході коливатиметься від +4 до +7 градусів тепла. У інших регіонах країни опадів не передбачається.

    На півночі синоптики прогнозують хмарну погоду, а стовпчик термометра у північних областях показуватиме від +5 до +7 градусів вдень та від +3 до +6 градусів вночі.

    На сході України 31 грудня також буде хмарна погода. Температура вдень становитиме від +2 до +4 градусів, а вночі від 0 до -2 градусів.

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    А от у південних областях прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря на півдні коливатиметься від +9 до +13 градусів вище нуля вдень, а вночі від +4 до +7 градусів.

    У Києві цього дня прогнозується хмарна погода, без опадів. Температура повітря у столиці становитиме вдень від +6 до +8, а вночі від +4 до +6.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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