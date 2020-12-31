Синоптики зафіксували рекордно теплу ніч у Києві

Синоптики стверджують, що ніч на 30 грудня у столиці була найтеплішою за роки спостережень

Синоптики назвали найтеплішою ніч на 30 грудня у Києві. Температура повітря не опустилася нижче +4,5 градусів.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, синоптики стверджують, що ніч на 30 грудня у столиці була найтеплішою за роки спостережень.

Попереднє рекордне значення +3 градуси було зафіксовано у 2003 році. Цей показник перевищено на 1,5 градуси.

Як повідомлялося, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

Як повідомлялося, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.