  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики зафіксували рекордно теплу ніч у Києві

    • Розсилка
    Синоптики зафіксували рекордно теплу ніч у Києві - Синоптики зафіксували рекордно теплу ніч у Києві
    Синоптики зафіксували рекордно теплу ніч у Києві

    Синоптики стверджують, що ніч на 30 грудня у столиці була найтеплішою за роки спостережень

    Синоптики назвали найтеплішою ніч на 30 грудня у Києві. Температура повітря не опустилася нижче +4,5 градусів.

    Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

    Так, синоптики стверджують, що ніч на 30 грудня у столиці була найтеплішою за роки спостережень.

    Попереднє рекордне значення +3 градуси було зафіксовано у 2003 році. Цей показник перевищено на 1,5 градуси.

    Як повідомлялося, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

    Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies