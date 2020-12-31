31 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
Українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня
Сьогодні, 31 грудня, віряни вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського, а у світі відзначають Новий рік.
Модестів день
В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом присвяченого святій тварині.
Дванадцята ніч
У цей день відзначається язичницьке свято Дванадцята ніч, коли закінчується Йоль. Дванадцята ніч — це ніч народження нового року, нового життєвого циклу. У дванадцяту ніч брами світів відкриті, і всі жителі збираються в місці святкування Йоля, щоб веселим застіллям вітати нове життя.
Новий рік
Новий рік – одне з державних свят в Україні, яке є найдавнішим і найпопулярнішим календарним святом.
Відзначається Новий рік 1 січня кожного року, святкується в ніч з 31 грудня на 1 січня за григоріанським календарем. Дата святкування Нового Року, так само як і традиції, пов'язані з ним, зазнали істотних змін за останні століття.
Щоб задобрити символ наступаючого року, необхідно підібрати відповідний одяг, прикраси для дому та сервіровку столу. Астрологи запевняють, що таку уважність і повагу Господар року обов'язково помітить, оцінить і обдарує своєю прихильністю, збільшуючи шанси на чудове втілення наших бажань і цілей.
Святкова вечеря зазвичай складається з кількох страв, серед яких часто (традиція з радянських часів) є салат олів'є, мандарини, традиційний напій — ігристе вино. З віддаленням від радянських часів святковий стіл стає різноманітнішим, зокрема, популярними новорічними стравами стали стейки, м'ясо по-французьки, запечені індичка чи качка, свиняча вирізка, грецький салат тощо.
У 2020 році влада відмовилась від масових святкувань, причиною чого стала пандемія Covid-19 та карантинні обмеження
Народні прикмети й повір’я
- Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.
- Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.
- На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.
- Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму.
- Перед Новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік в боргах проведеш. Ще вірили, що вустами дитини сьогодні говорить Ангел. Тому до дитячих прохань чуйно прислухалися.
Що робити в цей день
Для залучення в своє життя щастя і удачі потрібно 31 грудня:
- придбати новий віник, який обв’язати червоною стрічкою і поставити в кутку кухні вгору мітелкою;
- на столі для домовика залишити келих з вином і тарілку з салатом;
- повісити вінок на вхідні двері будинку;
- прийняти ванну або душ, щоб змити з себе всю негативну енергетику;
- незадовго до настання Нового року в кожній кімнаті житла запалити по свічці;
- попросити вибачення у близьких і пробачити всім образи.
Що не можна робити
Є і заборони, яких слід дотримуватися. 31 грудня не можна:
- бити посуд – це призведе до сварок з домочадцями;
- лаятися за святковим столом – трапиться нещастя;
- залишати новорічний стіл порожнім – до бідності і голоду;
- викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свою удачу;
- відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.
Іменини
31 грудня День ангела відзначають: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Фадей (Тадей)