31 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

Новий рік – одне з державних свят в Україні, яке є найдавнішим і найпопулярнішим календарним святом

Українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня

Сьогодні, 31 грудня, віряни вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського, а у світі відзначають Новий рік.

Модестів день

В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом присвяченого святій тварині.

Дванадцята ніч

У цей день відзначається язичницьке свято Дванадцята ніч, коли закінчується Йоль. Дванадцята ніч — це ніч народження нового року, нового життєвого циклу. У дванадцяту ніч брами світів відкриті, і всі жителі збираються в місці святкування Йоля, щоб веселим застіллям вітати нове життя.

Новий рік

Новий рік – одне з державних свят в Україні, яке є найдавнішим і найпопулярнішим календарним святом.

Відзначається Новий рік 1 січня кожного року, святкується в ніч з 31 грудня на 1 січня за григоріанським календарем. Дата святкування Нового Року, так само як і традиції, пов'язані з ним, зазнали істотних змін за останні століття.

Щоб задобрити символ наступаючого року, необхідно підібрати відповідний одяг, прикраси для дому та сервіровку столу. Астрологи запевняють, що таку уважність і повагу Господар року обов'язково помітить, оцінить і обдарує своєю прихильністю, збільшуючи шанси на чудове втілення наших бажань і цілей.

Святкова вечеря зазвичай складається з кількох страв, серед яких часто (традиція з радянських часів) є салат олів'є, мандарини, традиційний напій — ігристе вино. З віддаленням від радянських часів святковий стіл стає різноманітнішим, зокрема, популярними новорічними стравами стали стейки, м'ясо по-французьки, запечені індичка чи качка, свиняча вирізка, грецький салат тощо.

У 2020 році влада відмовилась від масових святкувань, причиною чого стала пандемія Covid-19 та карантинні обмеження

Народні прикмети й повір’я

Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.

Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму.

Перед Новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік в боргах проведеш. Ще вірили, що вустами дитини сьогодні говорить Ангел. Тому до дитячих прохань чуйно прислухалися.

Що робити в цей день

Для залучення в своє життя щастя і удачі потрібно 31 грудня:

придбати новий віник, який обв’язати червоною стрічкою і поставити в кутку кухні вгору мітелкою;

на столі для домовика залишити келих з вином і тарілку з салатом;

повісити вінок на вхідні двері будинку;

прийняти ванну або душ, щоб змити з себе всю негативну енергетику;

незадовго до настання Нового року в кожній кімнаті житла запалити по свічці;

попросити вибачення у близьких і пробачити всім образи.

Що не можна робити

Є і заборони, яких слід дотримуватися. 31 грудня не можна:

бити посуд – це призведе до сварок з домочадцями;

лаятися за святковим столом – трапиться нещастя;

залишати новорічний стіл порожнім – до бідності і голоду;

викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свою удачу;

відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.

Іменини

31 грудня День ангела відзначають: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Фадей (Тадей)