На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року

Вдень у столиці температура сягне 19–21°

Сьогодні, 18 травня, в Україні хмарно з проясненнями, у північних областях дощі з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні мінлива хмарність. Помірні дощі, вночі у північних областях місцями значні, подекуди грози. У більшості східних та вночі у західних областях опадів не прогнозується. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–14°, вдень 18–23°, на сході країни до 26°.

У понеділок, 18 травня, у Києві хмарно з проясненнями. По Київській області помірний дощ, вночі місцями значний, подекуди гроза; у столиці очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 9–14°, вдень 18–23°; у Києві вночі 12–14°, вдень 19–21°.

Наступного тижня нестабільні атмосферні процеси принесуть Києву зливи, блискавки та поступовий перехід до літнього температурного режиму.