Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом

Заступник командира Третього корпусу назвав момент ідеальним

Росія не має достатньо сил, аби оперативно перекинути підрозділи до Придністров'я для його захисту, тому зараз — ідеальний момент для деокупації регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Telegram-каналі Максима Жоріна.

Жорін назвав нинішню ситуацію «ідеальним часом» для того, аби Молдова повернула контроль над невизнаним Придністров'ям. На його думку, Росія роками тримає в регіоні власний анклав, проте з початком повномасштабної війни її можливості суттєво скоротилися.

«Питання Придністров'я Молдові потрібно було вирішити вже давно. А з початку повномасштабної війни наступив ідеальний для цього час», – написав офіцер.

Він наголосив: Москва нині не має достатньо сил і ресурсу, аби перекинути до Придністров'я повноцінні підрозділи. Жорін також припустив, що Україна може підтримати можливу операцію з деокупації регіону.

«Вже багато років вони мають у себе під боком якийсь незрозумілий шматок РФ, і нічого з ним не роблять. Очевидно, що у Росії зараз немає достатньо ресурсу, аби направити туди повноцінні підрозділи для захисту. Саме час повернути собі окуповані території. А ми би, думаю, знайшли спосіб таку акцію підтримати», – написав Жорін.

За словами заступника командира Третього армійського корпусу, Україна «цілком здатна військовим шляхом деокупувати Придністров'я в короткостроковій перспективі».

Контекст: що зараз відбувається довкола Придністров'я

Придністров'я – невизнане утворення на лівому березі Дністра, де з 1992 року розміщений контингент російських збройних сил. Регіон географічно ізольований від Росії: він оточений Молдовою та Україною, що суттєво обмежує логістичні можливості Москви для підсилення угруповання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація довкола Придністров'я загострилася. Водночас Молдова оголосила командування оперативної групи російських військ у регіоні персонами нон грата. Кишинів також спільно з ЄС та США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров'я, однак наголошує, що цей процес має відбуватися виключно мирним шляхом.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров'я у зв'язку з указом Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям регіону. За словами президента, такий крок означає, що Москва намагається позначити Придністров'я як «свою» територію.