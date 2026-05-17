Головна Новини
search button user button menu button

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація довкола Придністров'я загострилася
колаж: Главком
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Заступник командира Третього корпусу назвав момент ідеальним

Росія не має достатньо сил, аби оперативно перекинути підрозділи до Придністров'я для його захисту, тому зараз — ідеальний момент для деокупації регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Telegram-каналі Максима Жоріна.

Жорін назвав нинішню ситуацію «ідеальним часом» для того, аби Молдова повернула контроль над невизнаним Придністров'ям. На його думку, Росія роками тримає в регіоні власний анклав, проте з початком повномасштабної війни її можливості суттєво скоротилися.

«Питання Придністров'я Молдові потрібно було вирішити вже давно. А з початку повномасштабної війни наступив ідеальний для цього час», – написав офіцер.

Він наголосив: Москва нині не має достатньо сил і ресурсу, аби перекинути до Придністров'я повноцінні підрозділи. Жорін також припустив, що Україна може підтримати можливу операцію з деокупації регіону.

«Вже багато років вони мають у себе під боком якийсь незрозумілий шматок РФ, і нічого з ним не роблять. Очевидно, що у Росії зараз немає достатньо ресурсу, аби направити туди повноцінні підрозділи для захисту. Саме час повернути собі окуповані території. А ми би, думаю, знайшли спосіб таку акцію підтримати», – написав Жорін.

За словами заступника командира Третього армійського корпусу, Україна «цілком здатна військовим шляхом деокупувати Придністров'я в короткостроковій перспективі». 

Контекст: що зараз відбувається довкола Придністров'я

Придністров'я – невизнане утворення на лівому березі Дністра, де з 1992 року розміщений контингент російських збройних сил. Регіон географічно ізольований від Росії: він оточений Молдовою та Україною, що суттєво обмежує логістичні можливості Москви для підсилення угруповання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація довкола Придністров'я загострилася. Водночас Молдова оголосила командування оперативної групи російських військ у регіоні персонами нон грата. Кишинів також спільно з ЄС та США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров'я, однак наголошує, що цей процес має відбуватися виключно мирним шляхом.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров'я у зв'язку з указом Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям регіону. За словами президента, такий крок означає, що Москва намагається позначити Придністров'я як «свою» територію. 

Читайте також:

Теги: Придністров'я росія Молдова Україна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танкер, що прямував до Індії, опинився в підвішеному стані
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
11 травня, 21:59
Росія втратила головний символ на 9 травня
9 травня стало переломним. І ось чому
11 травня, 09:53
Зеленський підписав указ №374/2026
Україна офіційно дозволила РФ провести парад на 9 травня: указ Зеленського
8 травня, 21:43
Кремль знову погрожує Україні ударом
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
7 травня, 11:34
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
1 травня, 11:36
Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
29 квiтня, 12:03
Залужний поспілкуватися зі студентами з різних українських університетів
Залужний описав, як він бачить перемогу України у війні
26 квiтня, 21:35
26-річний Дівєєв минулої зими перейшов до петербурзького клубу з московського ЦСКА
Гравець збірної РФ з футболу заявив, що його шокують ціни в російських магазинах
24 квiтня, 15:19
Сибіга відповів кремлівським пропагандистам на полях 5-го Анталійського дипломатичного форуму
Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)
18 квiтня, 12:58

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Сьогодні, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua