Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року

Вдень у столиці температура сягне 20–22°

Сьогодні, 17 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі опади очікуються на крайньому заході та сході, вдень – по більшій частині країни, крім західних областей: короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 10–15°, вдень 18–23°.

У суботу, 17 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 10–15°, вдень 18–23°; у Києві вночі 11–13°, вдень 20–22°.

Нагадаємо, в Україні очікуються атмосферні фронти: дощі та весняні грози. Циклони принесуть рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.