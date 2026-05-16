В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
В Україні очікуються грози з градом та шквалами
фото: glavcom.ua
Вдень у столиці температура сягне 21–23°

Сьогодні, 16 травня, в Україні переважно без опадів, проте на заході країни вдень очікуються грози з градом та шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для більшості західних областей. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У п'ятницю, 16 травня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 6–11°, вдень 18–23°; у Києві вночі 9–11°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні очікуються атмосферні фронти: дощі та весняні грози. Циклони принесуть рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, найтепліше буде на півдні та сході. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

