В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року

В Україні очікуються грози з градом та шквалами

Вдень у столиці температура сягне 21–23°

Сьогодні, 16 травня, в Україні переважно без опадів, проте на заході країни вдень очікуються грози з градом та шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».



Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для більшості західних областей. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У п'ятницю, 16 травня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 6–11°, вдень 18–23°; у Києві вночі 9–11°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні очікуються атмосферні фронти: дощі та весняні грози. Циклони принесуть рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, найтепліше буде на півдні та сході.