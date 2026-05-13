«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди

Спецслужба шукає людей, які мають цивільний професійний досвід та хочуть застосовувати свої навички

Сучасна війна давно ведеться не лише на землі, у повітрі чи в морі. Вона триває в цифровому просторі, мережах та аналітичній роботі, де швидкість обробки даних і технологічна перевага напряму впливають на результат спецоперацій.

Ми шукаємо не «ідеальних кандидатів», а людей, які мають цивільний професійний досвід у цій сфері та хочуть застосовувати свої навички там, де вони справді матимуть значення для оборони країни.

Твої задачі:

написання софту для аналітики, БпЛА технологій та внутрішніх систем

⁠підтримка систем управління й автоматизації процесів

⁠робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами

⁠забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу

Ми пропонуємо:

⁠службу за контрактом або мобілізацією

⁠якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження

⁠підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом

Тут немає «офісної роботи заради процесу». Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу.

Заповнюй анкету: bit.ly/alfa_recruit або дізнавайся більше про відбір за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та знаходь більше вакансій в «Альфі» СБУ на сайті: alfa.ssu.gov.ua

І пам’ятай: з тебе – характер, з нас – усе інше!