На Київ сунуть дощі. Якою буде погода у столиці наступного тижня

Надія Карбунар
У понеділок, 18 травня, вночі та вдень у Києві йтиме дощ
Наступного тижня, 18-24 травня, у столиці очікується тепла погода. В окремі дні повітря прогріється до +25°C. Але майже щодня дощитиме. Як інформує «Главком», про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У понеділок, 18 травня, вночі та вдень йтиме дощ. Температура повітря вночі становитиме до +14°С, вдень підніметься до +21°С.

У вівторок, 19 травня, буде ясна погода, без опадів. Температура вночі буде до +15°С, вдень повітря прогріється до +23°С.

У середу, 20 травня, очікується мінлива хмарність, вдень йтиме дощ. Температура повітря вночі становитиме до +16°С, вдень підніметься до +23°С.

У четвер 21 травня, вночі та вдень знов дощитиме. Температура вночі буде до +16°С, вдень повітря прогріється до +20°С.

У п’ятницю, 22 травня, прогнозують мінливу хмарність, вдень пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується на рівні +16°С, вдень підніметься до +25°С.

У суботу, 23 травня, також пройде невеликий дощ. Вночі обіцяють температуру до +16°С, вдень — до +23°С.

У неділю, 24 травня, буде хмарно з проясненнями, вночі та вдень обіцяють невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується на рівні +16°С, вдень підніметься до +25°С.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в інтервʼю «Телеграфу» пояснив, що нестабільні атмосферні процеси принесуть Україні зливи, блискавки та поступовий перехід до літнього температурного режиму.

За його словами, травневі дощі мають важливе значення для сільського господарства, адже поповнюють запаси вологи в ґрунті саме в період активного розвитку озимих культур.

Нагадаємо, у Дніпрі пройшла потужна злива, яку супроводжували сильний грім та різкі пориви вітру.  Як повідомляють синоптики, атмосферний фронт, що спричинив негоду у місті, рухається на Київ.

