Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вечерю для учасників у палаці Софієро організує міністерка закордонних справ Швеції

Рада Україна–НАТО наступного тижня проведе неформальну зустріч у Швеції – під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на програму заходу на сайті НАТО.

Зустріч у палаці Софієро

Засідання міністрів закордонних справ держав–членів НАТО відбудеться 21–22 травня у шведському Гельсінгборзі. Увечері першого дня, 21 травня, для учасників влаштують прийом, а після нього – неформальну вечерю Ради Україна–НАТО.

Обидва заходи пройдуть не в медіацентрі, а у палаці та садах Софієро. Прийом стартує о 17:15 за місцевим часом; після спільного фото слово візьмуть організатори. Журналісти на вечерю не потраплять – трансляцію вестиме лише офіційне шведське та натівське телебачення.

Господинею вечері Ради Україна–НАТО стане міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. На заходах також будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав, королева Сільвія та прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Що відбуватиметься 22 травня

Другий день розпочнеться о 08:00 з коротких заяв у медіацентрі: перше слово матиме генеральний секретар НАТО, далі – міністерка закордонних справ Швеції та представники національних делегацій. О 10:00 відкриється засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, а пресконференція генсека запланована на 13:45.

Що таке Рада Україна–НАТО

Рада Україна–НАТО – це формат консультацій між Києвом та Альянсом, створений після саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року. На відміну від попередньої Комісії Україна–НАТО, Рада має право ухвалювати рішення і дозволяє Україні скликати екстрені засідання у разі загрози безпеці. Формат передбачає зустрічі на рівні голів урядів, міністрів і на військовому рівні.

Швеція вступила до НАТО у березні 2024 року після того, як заявку ратифікували всі держави–члени. Гельсінгборг стане першим містом, яке приймає зустріч міністрів МЗС блоку за участі Швеції як повноправного члена.



Нагадаємо, минулого червня засідання Ради Україна–НАТО пройшло під час саміту Альянсу в Гаазі – у форматі робочої вечері, яку вів заступник генерального секретаря НАТО.

До слова, у травні Україна, Швеція та ще чотири країни створили багатонаціональну оборонну коаліцію Coalition for Resilient Procurement and Unified Support – PURL.