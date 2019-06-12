В Раду надійшло подання Зеленського на звільнення Луценка (текст)



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Луценко «не відповідає встановленим Законом України «Про прокуратуру» вимогам до Генерального прокурора України», зазначив Зеленський

Генпрокурором може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим статтями 27 та 40 Закону України «Про прокуратуру», говориться в поданні Зеленського до парламенту

Проєкт постанови №10380 про надання згоди на звільнення президентом України Юрія Луценка з посади генерального прокурора та подання до парламенту від Володимира Зеленського станом на 12 червня опубліковані на сайті Верховної Ради.

«Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» особа, що претендує на адміністративну посаду в прокуратурі, має відповідати загальним вимогам, що висуваються до особи, яка обіймає посаду прокурора. Такими вимогами є наявність вищої юридичної освіти, стаж роботи в галузі права, володіння державною мовою», - говориться в поданні Зеленського.

Також зазначається, що водночас закон містить і додаткові кваліфікаційні вимоги для прокурорів, що претендують на посади в прокуратурах вищого рівня - регіональних прокуратурах та Генеральній прокуратурі України.

«Зокрема, Закон України «Про прокуратуру» встановлює обов'язкові вимоги, яким повинен відповідати і генеральний прокурор – стаття 27 Закону передбачає, що прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п'яти років», - підкреслюється в поданні.

«Таким чином, генеральним прокурором може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим статтями 27 та 40 Закону України «Про прокуратуру», зокрема в частині дотримання вимог щодо наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у галузі права», - говориться в документі.

Підкреслюється, що Луценко «не відповідає встановленим Законом України «Про прокуратуру» вимогам до генерального прокурора України, а тому не може перебувати на цій посаді, а його призначення на посаду відбулось із порушенням Конституції України та Закону України «Про прокуратуру».

«У зв'язку з цим, відповідно до статей 8, 102, 1311 Конституції України, вношу подання про звільнення Луценка Юрія Віталійовича з посади Генерального прокурора України», - заявив Зеленський в поданні.

Нагадаємо, раніше заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що глава держави внесе до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.

Луценко був призначений генпрокурором України 12 травня 2016 року.