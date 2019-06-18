  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Представник Зеленського просить депутатів зробити перерву і розглянути президентські законопроєкти

    • Розсилка
    Руслан Стефанчук просить депутатів розглянути термінові проєкти - Представник Зеленського просить депутатів зробити перерву і розглянути президентські законопроєкти
    Руслан Стефанчук просить депутатів розглянути термінові проєкти

    Треба прийняти кадрові питання - звільнити Луценка та поміняти міністра закородонних справ. А також відтермінувати запуск ринку електроенергії

    Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук закликає парламент зробити перерву в розгляді правок до Виборчого кодексу і проголосувати законопроєкти, подані Володимиром Зеленським.

    «Дуже просимо насамперед парламент України знайти можливість розглянути ті три подання, які внесенні президентом України. Мова йде про звільнення Юрія Луценка, звільнення Павла Клімкіна і призначення на посаду глави МЗС Пристайка», - сказав Стефанчук.

    Також він звернув увагу на ще два президентські проєкти законів, подані минулого тижня. «(Вони) є надзвичайно важливими для енергетичного ринку. Про рівні права споживачів, які установили сонячну установку, та про відтермінування на один рік запровадження ринку електроенергії», - додав представник президента.

    Читайте також

    Деякі присутні лідери фракцій та депутатських груп перед цим також висловлювались за те, щоб надати можливість проголосувати за президентські проєкти. Так, Валерій Писаренко закликав провести сигнальне голосування, і якщо не буде 226 голосів, то припинити розглядати проєкт Виборчого кодексу. А Юлія Тимошенко запропонували провести голосування за процедурою Ad hoc.

    Нагадаємо, в Раді 11 червня зареєстрували подання Зеленського про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка.

    Як повідомлялося, наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Але 6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

    11 червня також був зареєстрований проєкт постанови №10380 про надання згоди на звільнення президентом Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

    Стосовно ж законопроєтку щодо ринку електроенергії, то слід нагадати, що з 1 липня має запрацювати новий оптовий ринок електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Проте учасники ринку та деякі міжнародні організації заявили, що галузь не готова ще до нової моделі.

    На засіданні 5 червня прем’єр Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок електроенергії буде запущений, пообіцявши, що ціни для споживачів не зростуть. При цьому міністр енергетики Ігор Насалик відмітив, що автоматично буде відмінена скандальна формула «Роттердам+».

    Читайте також
    Юрій Луценко Павло Клімкін закон Руслан Стефанчук Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ