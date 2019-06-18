Представник Зеленського просить депутатів зробити перерву і розглянути президентські законопроєкти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Стефанчук просить депутатів розглянути термінові проєкти

Треба прийняти кадрові питання - звільнити Луценка та поміняти міністра закородонних справ. А також відтермінувати запуск ринку електроенергії

Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук закликає парламент зробити перерву в розгляді правок до Виборчого кодексу і проголосувати законопроєкти, подані Володимиром Зеленським.

«Дуже просимо насамперед парламент України знайти можливість розглянути ті три подання, які внесенні президентом України. Мова йде про звільнення Юрія Луценка, звільнення Павла Клімкіна і призначення на посаду глави МЗС Пристайка», - сказав Стефанчук.

Також він звернув увагу на ще два президентські проєкти законів, подані минулого тижня. «(Вони) є надзвичайно важливими для енергетичного ринку. Про рівні права споживачів, які установили сонячну установку, та про відтермінування на один рік запровадження ринку електроенергії», - додав представник президента.

Деякі присутні лідери фракцій та депутатських груп перед цим також висловлювались за те, щоб надати можливість проголосувати за президентські проєкти. Так, Валерій Писаренко закликав провести сигнальне голосування, і якщо не буде 226 голосів, то припинити розглядати проєкт Виборчого кодексу. А Юлія Тимошенко запропонували провести голосування за процедурою Ad hoc.

Нагадаємо, в Раді 11 червня зареєстрували подання Зеленського про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка.

Як повідомлялося, наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Але 6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

11 червня також був зареєстрований проєкт постанови №10380 про надання згоди на звільнення президентом Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Стосовно ж законопроєтку щодо ринку електроенергії, то слід нагадати, що з 1 липня має запрацювати новий оптовий ринок електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Проте учасники ринку та деякі міжнародні організації заявили, що галузь не готова ще до нової моделі.

На засіданні 5 червня прем’єр Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок електроенергії буде запущений, пообіцявши, що ціни для споживачів не зростуть. При цьому міністр енергетики Ігор Насалик відмітив, що автоматично буде відмінена скандальна формула «Роттердам+».