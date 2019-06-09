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    Генпрокурор Луценко не піде на вибори

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    Юрій&nbsp;<span>Луценко в Раду не піде</span> - Генпрокурор Луценко не піде на вибори
    Юрій Луценко в Раду не піде

    Як чинний генеральний прокурор Луценко не має права балотуватись у парламент

    Генеральний прокурор Юрій Луценко не братиме участі в парламентських виборах, розповіла його дружина Ірина Луценко «Громадському».

    «Як чинний генеральний прокурор він не має права. Йому це прямо забороняє закон», - сказала Ірина Луценко.

    Раніше генпрокурор анонсував, що планує взяти участь у парламентській кампанії.

    Зате сама Ірина Луценко на вибори йде - вона буде балотуватися в парламент за списком партії «Європейська солідарність», однак під яким саме номером, вона не уточнила.

    «Це мій перший партійний квиток. Я не вступала в партії з того часу, коли завершила роботу в комсомольській організації», - додала Луценко.

    Нагадаємо, що в Києві пройшов з'їзд оновленої партії колишнього президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». Першу десятку партійного списку на виборах до Верховної Ради очолить лідер партії.

    Четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці 

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