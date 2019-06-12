В Україні спека триватиме й у четвер - максимальна температура досягне +35°C



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За даними синоптика Наталки Діденко, невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на півдні та сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси

По всій Україні спека триватиме й у четвер, 13 червня, протягом дня максимальна температура повітря досягне +30+35 градусів. Найближчої ночі передбачається +18+23 градуси. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Зранку в Парижі +12, в Мадриді +16, навіть в Алжирі +22, а в Києві +30 градусів. Звичайно, заради справедливості треба сказати, що в Єгипті, ОАЕ, Саудівській Аравії +40 і вище. Ми, як завжди - золота середина», - пише Діденко.

За даними синоптика, локальні дощі з грозами пройдуть завтра на півночі, заході, у центрі та навіть на Харківщині і в Криму.

Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі.

У Києві четвер буде переважно сухим та спекотним, +31+33 градуси.

«Поки що, найближчими днями - спека втримується. Невелике послаблення спеки - з понеділка, проте на півдні та сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси», - резюмувала Діденко.