Медики нагадали, як пережити екстремальну спеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарі рекомендують підтримувати водний баланс та не чекати на відчуття спраги – пити постійно маленькими порціями

Кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну

За екстремальної спеки медики радять якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму та дієти з низьким вмістом солі, водночас забути про вживання кави та алкоголю.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

«Температури, які коливаються більш ніж на 10 градусів вище середньої високої температури для регіону і тривають протягом кількох тижнів, визначаються як надзвичайна спека. Перебувайте якомога менше на сонці, особливо в період з 11 до 16 години. Шукайте прохолоду й тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися. За можливості залишайтеся у приміщенні, бажано з кондиціонером», - радять медики.

У ЦГЗ рекомендують підтримувати водний баланс та не чекати на відчуття спраги – пити постійно маленькими порціями.

«Не пийте рідини, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка. Уникайте гарячої та важкої (жирної) їжі: вона створює додаткове теплове навантаження для вашого тіла», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. «Кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну. Використовуйте кухонну плиту і духову шафу якомога менше, щоб підтримувати прохолоднішу температуру у домі. Уповільніть темп: зменшуйте об’єм фізичних вправ під час спеки. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які навантаження. Перемістіться у прохолодне місце або у тінь і відпочиньте, особливо, якщо ви відчуваєте запаморочення або слабкість», - радять медики.

Вони закликають ніколи не залишати у спеку немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.

«Коли залишаєте авто, переконайтеся, що усі вийшли. Не забувайте напувати своїх домашніх тварин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні. Обережно із засмагою. Засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тож варто «захиститись», використовуючи креми з SPF не менше 30», - зазначають у ЦГЗ.

Медики рекомендують наносити сонцезахисні креми за 30 хвилин перед виходом на вулицю.

«Засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла, що впливає таким чином на здатність вашого організму до охолодження і зневоднює його. Шукайте засоби захисту від сонця з поміткою «широкий спектр» або «захист UVA/UVB» на етикетці – такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці», - радять медики.

Вони також попереджають, що біля водойм та на пляжі отримати опіки найлегше. «Обирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. Одягайте сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию», - рекомендують у ЦГЗ.