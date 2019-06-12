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    В Україні оголосили найвищий рівень пожежонебезпеки

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    В Україні оголосили найвищий рівень пожежонебезпеки

    Рятувальники попереджають українців про пожежну небезпеку у найближчі дні

    В Україні найближчими днями очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, 12-13 червня на Лівобережжі, Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - вказали у відомстві.

    По місту Києву 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

    По Київській області 12-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

    Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

    За прогнозами синоптиків, в Україні у середу короткочасний дощ та гроза ймовірні лише на Закарпатті та Прикарпатті, температура вдень 29-34°.

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