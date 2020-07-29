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    У поліції Чернігівщини – новий керівник

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    Поліцію Чернігівщини очолив Володимир Нідзельський - У поліції Чернігівщини – новий керівник
    Поліцію Чернігівщини очолив Володимир Нідзельський
    Фото: МВС

    Нідзельський змінив на посаді Альохіна

    Новим очільником Головного управління Національної поліції у Чернігівській області призначений Володимир Нідзельський. На цій посаді він змінив Едуарда Альохіна.

    Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

    Представлення нового керівника обласної поліції відбулося сьогодні, 29 липня, в Чернігові.

    До призначення Нідзельський обіймав посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Київській області. Також має досвід роботи у Чернігівській області - протягом року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки в регіоні.

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    Попередній керівник поліції Чернігівської області Едуард Альохін був переведений в центральний орган управління Нацполіції.

    Між іншим, сьогодні поліція затримала у Вінниці банду, яка підривала банкомати по всій Україні. 

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    Національна поліція України МВС Чернігівщина поліція
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