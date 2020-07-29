Існує ймовірність, що «полтавський терорист» вчинив самогубство, – МВС



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Утікача шукають у лісах вже двох районів Полтавської області

Шостий день правоохоронці не можуть затримати Романа Скрипника

Роман Скрипник міг скоїти самогубство. Таку думку висловив висловив Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, в ефірі телеканалу 112 Україна. Саме так він пояснив безрезультативність пошуку зловмисника.

За словами Геращенка, поліцейські, які були в заручниках стверджують, що здавалося, ніби Скрипник був під дією сильних наркотичних засобів у момент нападу, а знайомі – що нападник мав наркотичну залежність.

«Ми думаємо, що він міг завершити життя самогубством», – сказав Геращенко.

Ще раніше про можливість суїциду Скрипника висловився радник глави МВС Михайло Апостол.

Нагадаємо, що вранці 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він взяв у заручники працівника карного розшуку, якого обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника Віталія Шияна. Нападнику надали автомобіль, на якому він рухався в бік Києва. пізніше він відпустив заручника і втік у невідомому напрямку. До пошуків Скрипника було залучено поліцію, Нацгвардію, кінологів, спеціальну техніку. Зловмисника шукать уже 6 днів.

Роман Скрипник є 32-річним мешканцем Полтави, якого раніше судили за низку злочинів. Уперше до відповідальності Скрипника притягнули у 2007 році за крадіжку. Пізніше його судили у 2008 та 2014 роках за шахрайство, крадіжки та виробництво і зберігання наркотиків.

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Стало відомо, що поліція розширила територію пошуку «полтавського терориста»