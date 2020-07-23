У МВС звернулися до громадян через втечу «полтавського терориста»



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Роман Скрипник (праворуч) сьогодні захопив поліцейського у заручники у Полтаві

Людей просять не намагатися затримати зловмисника

Поліція досі розшукує зловмисника Романа Скрипника, який захопив поліцейського у заручники у Полтаві.

Про це у ефірі «Громадського радіо» заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

«Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліцейського, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно. Оскільки людина може бути дуже небезпечна – то самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліцейські рано чи пізно», – зазначив Шевченко.

За його словами, дії зловмисника кваліфіковано за трьома статтями ККУ.

Нагадаємо, Роман Скрипник, який сьогодні, 23 липня, у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату.

Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку.